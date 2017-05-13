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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД удостоена награды «Золотая звезда» на выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника»

14.04.2017
Фото: http://irkutsk.monavista.ruФото: http://irkutsk.monavista.ru Экспонент Восточно-Сибирской железной дороги признан одним из лучших на международной выставке «Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника», которая прошла в Иркутске с 11 по 14 апреля 2017 года.
Как сообщила сегодня, 14 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, магистраль получила «Золотую звезду» — высшую награду выставки, а также была удостоена дипломом «За актуальность представленных услуг, лучшую экспозицию выставки и организацию работы персонала на выставке».

«Услуги ВСЖД на выставке представляли Восточно-Сибирский территориальный центр фирменного транспортного обслуживания, Восточно-Сибирская дирекция по управлению терминально-складским комплексом, Восточно-Сибирская детская железная дорога, лицей № 36 ОАО «РЖД», Дирекция аварийно-восстановительных средств и Центр охраны окружающей среды Восточно-Сибирской железной дороги», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.

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