На ВСЖД число путешествующих поездами дальнего следования пассажиров увеличилось на 4,3% Фото: Байкал Инфо На Восточно-Сибирской железной дороге за три месяца 2017 года число путешествующих поездами дальнего следования пассажиров увеличилось на 4,3%. Как сообщила сегодня, 14 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в первом квартале со станций ВСЖД было отправлено более 592 тыс. человек.



«За этот период увеличилась популярность сидячих вагонов, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В них совершили поездки около 25,5 тыс. пассажиров, что на 38,6% больше, чем в прошлом году. В общих вагонах перевезено порядка 29 тыс. человек. Свыше 143,5 тыс. человек выбрали для путешествия купейные вагоны, тем самым превысив показатель 2016 года на 14,5%. Количество пассажиров плацкартных вагонов составило порядка 393 тыс.»



В пригородном сообщении продолжает наблюдаться некоторое снижение пассажиропотока. За три месяца текущего года в этом направлении перевезено около 2,2 млн человек, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Больше четверти пассажиров составили льготники.



В то же время популярность пригородного железнодорожного транспорта в Республике Бурятии увеличивается. В первом квартале, курсирующими здесь пригородными поездами перевезено на 18% больше, чем за три месяца прошлого года.



Общий пассажиропоток с начала года на ВСЖД составил свыше 2,7 млн человек. На предыдущую страницу

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