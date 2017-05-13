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В Иркутске объявлено об отключении холодной воды на день в двух микрорайонах

13.04.2017
В Иркутске объявлено об отключении холодной воды в микрорайонах Приморском и Академгородке, а также в СНТ «Юбилейный-2» и поселке Ново-Иркутский Марковского муниципального образования с 9:00 до 21:00 21 апреля.
Как сообщила сегодня, 13 апреля, пресс-служба мэрии, это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.

«Соответствующее объявление будет размещено на подъездах жилых домов в указанных микрорайонах», — отметили в пресс-службе.

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