В Иркутске объявлено об отключении холодной воды на день в двух микрорайонах

В Иркутске объявлено об отключении холодной воды в микрорайонах Приморском и Академгородке, а также в СНТ «Юбилейный-2» и поселке Ново-Иркутский Марковского муниципального образования с 9:00 до 21:00 21 апреля.

Как сообщила сегодня, 13 апреля, пресс-служба мэрии, это связано с проведением планово-предупредительных ремонтных работ на водопроводных и канализационных сетях.



«Соответствующее объявление будет размещено на подъездах жилых домов в указанных микрорайонах», — отметили в пресс-службе.