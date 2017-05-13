В Иркутске отработали методы тушения возгораний торфяников

Сегодня, 13 апреля, в Иркутске сотрудники МКУ «Безопасный город» и ФГКУ «2 Отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» провели совместную тренировку по локализации и тушению торфяных пожаров, отработав все возможные методы тушения. Как сообщила пресс-служба городской мэрии, тренировка прошла в районе Плишкинского тракта, в месте, где в прошлом году было зафиксировано 30 возгораний, в ней было задействовано около 50 человек и 10 единиц спецтехники.



«Видно, что все спасатели работают слаженно, каждый знает, что должен делать, – отметил вице-мэр Иркутска Иван Носков, который также является председателем городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. – Весна в нынешнем году наступила раньше, поэтому было необходимо проверить боеспособность личного состава и имеющейся техники. На мой взгляд, с поставленной задачей они справились отлично».



В настоящее время на территории Иркутской области действует особый противопожарный режим. Ежедневно пожарные выезжают на возгорания, и фиксируют нарушения правил противопожарного режима гражданами.



В случае обнаружения возгорания необходимо обращаться по телефонам 101 или 112.