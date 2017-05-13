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В Иркутске стартовала очистка Октябрьского округа от самовольной рекламы и аэрографии

13.04.2017
Фото: GazetaIrkutsk.ruФото: GazetaIrkutsk.ru В Иркутске в рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город» стартовала очистка территории Октябрьского округа от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии, на что направлено около 300 тыс. рублей из городского бюджета.
Как сообщает сегодня, 13 апреля, пресс-служба мэрии, работы по борьбе с рекламой и надписями на стенах и заборах продлятся до сентября.

«При проведении аукциона на проведение работ удалось сэкономить часть бюджетных средств. На эти деньги также будет проведен аукцион для продолжения работ, - сообщила начальник отдела коммунального хозяйства Октябрьского округа Марина Ищенко. - Подрядчик по дополнительному контракту проведет работы в период с сентября по ноябрь нынешнего года». 

В соответствии с уже заключенным контрактом, до сентября 2017 года работы по очистке заборов от незаконной рекламы и надписей должны быть проведены на 42 объектах. Также в контракте значится очистка более 5000 столбов электропередач от рекламы ежемесячно.

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