В Иркутске стартовала очистка Октябрьского округа от самовольной рекламы и аэрографии

Фото: GazetaIrkutsk.ru

В Иркутске в рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город» стартовала очистка территории Октябрьского округа от самовольно размещенной наружной рекламы и аэрографии, на что направлено около 300 тыс. рублей из городского бюджета.

Как сообщает сегодня, 13 апреля, пресс-служба мэрии, работы по борьбе с рекламой и надписями на стенах и заборах продлятся до сентября.