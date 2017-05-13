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ВСЖД привлекла 300 школ к акциям по безопасности на железной дороге

12.04.2017
Восточно-Сибирская железная дорога привлекла 300 школ в Иркутской области и Республике Бурятии к проведению профилактических акций, посвященных безопасному поведению на железной дороге.
Как сообщила сегодня, 12 апреля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, во время визитов в школы сотрудники компании рассказывают о правилах поведения на железной дороге, для школьников также проводятся конкурсы рисунков.

«ВСЖД обращается к детям и их родителям с призывом соблюдать правила безопасности на железной дороге, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций. - Необдуманные поступки вблизи железнодорожного полотна и линий электропередачи могут привести к трагическим последствиям».

В рамках акции «Каникулы» в апреле на станциях и перегонах ВСЖД прошли рейдовые мероприятия. Для педагогов школ Детская железная дорога ВСЖД организовала круглый стол по профилактике безопасности несовершеннолетних на транспортных объектах.

С 2007 по 2016 годы на Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали зафиксировано 128 случаев травмирования детей, из них 72 – смертельно, в том числе 33 были поражены током из-за нахождения поблизости от контактного провода, находящемуся под напряжением 27,5 тыс. вольт.

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