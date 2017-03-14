ВСЖД объявила о запуске вагона повышенной комфортности на дневном экспрессе Иркутск – Улан-Удэ
14.03.2017
ВСЖД объявила о запуске с 17 марта 2017 года в составе нового дневного поезда Иркутск – Улан-Удэ вагона повышенной комфортности СВ.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, также здесь есть сидячие, плацкартные и купейные вагоны.
«Состав следует через горнолыжный курорт Байкальск. Из Иркутска на новом поезде до него можно доехать за три с половиной часа, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Кроме того, маршрут проходит через станции Слюдянка, Мысовая, Селенга и Татаурово».
Как сообщал «МК Байкал», между Иркутском и Улан-Удэ с 20 декабря 2016 года запущен новый поезд № 250/249, который прибывает в пункт назначения через 7 часов 50 минут. Из Иркутска поезд отправляется по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:18, прибывает в столицу Республики Бурятия - в 22:08 по местному времени. Обратные рейсы назначены по средам, субботам и понедельникам из Улан-Удэ в 7:18, с прибытием в Иркутск – в 15:06.
«Состав следует через горнолыжный курорт Байкальск. Из Иркутска на новом поезде до него можно доехать за три с половиной часа, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Кроме того, маршрут проходит через станции Слюдянка, Мысовая, Селенга и Татаурово».
Как сообщал «МК Байкал», между Иркутском и Улан-Удэ с 20 декабря 2016 года запущен новый поезд № 250/249, который прибывает в пункт назначения через 7 часов 50 минут. Из Иркутска поезд отправляется по вторникам, пятницам и воскресеньям в 14:18, прибывает в столицу Республики Бурятия - в 22:08 по местному времени. Обратные рейсы назначены по средам, субботам и понедельникам из Улан-Удэ в 7:18, с прибытием в Иркутск – в 15:06.