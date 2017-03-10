Погрузка на ВСЖД выросла на 2% с начала 2017 года

Фото: Байкал Инфо

Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге в январе и феврале 2017 года достигла 10,4 млн тонн, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Как сообщает сегодня, 10 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, зафиксировано увеличение погрузки химикатов на 16,4%, цветных металлов – на 10,2%, продукции предприятий лесопромышленного комплекса – на 8,8%, железной руды – на 4,8%, каменного угля – на 2,6% и бумаги – на 2,1%.



«Вместе с тем, по ряду грузов отмечено снижение, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Так, погрузка промышленного сырья снизилась на 30,8%, строительных и нефтяных грузов – на 15,5% и 5,4% соответственно».



Грузооборот за два месяца 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,3% и превысил 41,4 млрд тонно-километр.