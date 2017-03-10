ВСЖД объявила о работе медпоезда «Академик Федор Углов» в Приангарье с 12 по 21 марта

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Восточно-Сибирская железная дорога объявила о работе с 12 по 21 марта передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов», врачи которого будут принимать пациентов на девяти станциях в Иркутской области.

Как сообщила сегодня, 10 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, врачи медицинского поезда будут принимать пациентов на станциях в Братском, Чунском и Тайшетском районах.



«Приме пациентов начнется 12 марта в Братском районе со станции Вихоревка, на следующий день прием будет вестись на станции Турма, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В Чунском районе приме начнется 14 марта на станции Кешево, 15 марта – на станции Таргиз, 16 марта – на станции Чуна, 17 марта – на станции Новочунка, 18 марта – на станции Парчум. В Тайшетском районе прием начнется на стации Невельская 19 марта, 20 и 21 марта прием будет вестись на станции Тайшет».



Работать на станциях врачи медицинского поезда будут с 9.00 до 18.00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 13.00 часов. Направление на консультацию к специалистам медпоезда можно получить в территориальных учреждениях здравоохранения, для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственных учреждениях здравоохранения.



В медицинском поезде «Академик Федор Углов» выполняются такие исследования, как маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография.