ВСЖД намерена отремонтировать более 500 км пути в 2017 году

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Восточно-Сибирская железная дорога намерена к 1 октября 2017 года провести ремонтные работы примерно на 500 км пути, что соответствует уровня проведенных в 2016 году работ.

Как сегодня, 9 марта, сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в частности, будет проведена реконструкция более чем 286 км пути на участках Юрты – Петровский Завод и Тайшет – Хани, а также будет уложен бесстыковой на 14 участках магистрали, протяженностью 150 км.



«Весь процесс ремонта пути будет организован таким образом, что, несмотря на всю его масштабность, он не повлияет на бесперебойную работу магистрали, - рассказал начальник ВСЖД Василий Фролов. - Основной объем ремонта будет сосредоточен на главном ходу Транссибирской магистрали, а рост грузооборота на магистрали предъявляет особую точность к графику производства работ и качеству их выполнения».



В результате ремонтно-путевой кампании скорость движения может быть увеличена до 100 км/час на пассажирских и до 90 км/час на грузовых поездах.