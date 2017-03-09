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ВСЖД заявила об обращении 3,2 тыс. клиентов в Единые клиентские центры с начала 2017 года

09.03.2017
Фото: habinfo.ruФото: habinfo.ru Восточно-Сибирская железная дорога заявила об обращении с начала 2017 года в Единые клиентские центры 3,2 тыс. клиентов, которым требовалось организовать перевозки различных грузов.
Как сообщает сегодня, 9 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в расположенный в Иркутске центр в январе-феврале обратилось 1,8 тыс. грузоотправителей, в центр в Улан-Удэ – 1,4 тыс. клиентов.

«Всего с начала года в двух центрах было заключено 206 договоров, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Наиболее популярными у грузоотправителей являются такие услуги, как оформление заявок на перевозку грузов, предоставление вагонов, консультации по договорам на подачу и уборку вагонов, расчеты за перевозку грузов, в том числе от «двери до двери». По-прежнему часто клиентов интересует порядок осуществления электронного обмена документами».

В компании отметили, что перечень предоставляемых Едиными клиентскими центрами услуг регулярно пополняется. В частности, среди новых предложений популярностью у грузоотправителей пользуется разработка и утверждение эскизов и схем погрузки и крепления грузов.

Как сообщал «МК Байкал», первый Единый клиентский центр ВСЖД открылся в Иркутске в начале сентября 2015 года. Он стал пилотным учреждением ОАО "РЖД", где был собран воедино практически весь перечень транспортно-логистических услуг в сфере грузовых перевозок. Второй такой центр был открыт годом позже в столице Республики Бурятия.

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