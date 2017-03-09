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На ВСЖД удалось избежать ДТП благодаря профессиональным действия машиниста

09.03.2017
Фото: http://www.taishet24.ruФото: http://www.taishet24.ru Накануне, 8 марта, на железнодорожном переезде станции Юрты на Восточно-Сибирской железной дороге благодаря профессиональным действиям машиниста, применившего экстренное торможение, удалось избежать столкновения грузового поезда с легковым автомобилем «Тойота», водитель которого, нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора.
Как сообщает сегодня, 9 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

«Руководство Восточно-Сибирской магистрали напоминает, что нарушение правил пересечения железнодорожных путей влечет за собой административное наказание, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, - Тем не менее штраф является минимальным последствием подобных нарушений, ведь желание сэкономить время и пренебрежение правилами дорожного движения могут стать причиной непоправимой трагедии».

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