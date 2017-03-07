Федеральная пассажирская компания подготовила бонусы для пассажирок на период с 8 по 14 марта

Фото: flydex.ru

Федеральная пассажирская компания (ФПК) подготовила сюрпризы и специальную бонусную программу для пассажирок, которые будут передвигаться на поездах дальнего следования в период с 8 по 14 марта.

Как сообщает сегодня, 7 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в Международный женский день все женщин при посадке в вагоны будут поздравлять проводники, по пути будут звучать аудио-поздравления.



«Восточно-Сибирский филиал ФПК также предлагает милым дамам принять участие в весенней акции: при регистрации в программе «РЖД Бонус» с 8 по 14 марта они смогут получить тройные баллы за поездку в поезде, - сообщает пресс-служба. - По условиям акции первые 500 баллов начисляются в день регистрации, еще 1000 баллов пассажиры получит 15 марта».



Кроме того, пассажиркам, которые уже зарегистрированы в программе «РЖД Бонус», ФПК подарит двойные баллы.



Бонусные баллы могут быть использованы для оплаты части следующей поездки на поезде.