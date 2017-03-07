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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Федеральная пассажирская компания подготовила бонусы для пассажирок на период с 8 по 14 марта

07.03.2017
Фото: flydex.ruФото: flydex.ru Федеральная пассажирская компания (ФПК) подготовила сюрпризы и специальную бонусную программу для пассажирок, которые будут передвигаться на поездах дальнего следования в период с 8 по 14 марта.
Как сообщает сегодня, 7 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в Международный женский день все женщин при посадке в вагоны будут поздравлять проводники, по пути будут звучать аудио-поздравления.

«Восточно-Сибирский филиал ФПК также предлагает милым дамам принять участие в весенней акции: при регистрации в программе «РЖД Бонус» с 8 по 14 марта они смогут получить тройные баллы за поездку в поезде, - сообщает пресс-служба. - По условиям акции первые 500 баллов начисляются в день регистрации, еще 1000 баллов пассажиры получит 15 марта».

Кроме того, пассажиркам, которые уже зарегистрированы в программе «РЖД Бонус», ФПК подарит двойные баллы.

Бонусные баллы могут быть использованы для оплаты части следующей поездки на поезде.

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