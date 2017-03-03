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В Иркутске провели мастер-класс по скандинавской ходьбе для ветеранов

03.03.2017
В Иркутске на стадионе школы №53 в рамках проекта «Лига ГТО Иркутской области» для ветеранов провели мастер-класс по скандинавской ходьбе, который провели специалисты ассоциации «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».
Как сообщает сегодня, 3 марта, пресс-служба городской мэрии, в программу мастер-класса была включена теоретическая часть с рассказом о появлении данного вида спорта и его особенностях, а также практические занятия по технике ходьбы и базовым упражнениям. 

«Популяризация скандинавской ходьбы как одного из самых доступных видов фитнеса на открытом воздухе в Ленинском округе активно началась с 2015 года, когда были организованы практические занятия с ветеранами в микрорайоне Ново-Ленино на стадионе СК «Локомотив», - сообщает пресс-служба. - Многие пожилые люди, участвовавшие в первых занятиях, продолжают поддерживать физическую форму таким образом».

Как отметили в пресс-службе, организовавший мастер-класс Совет ветеранов Ленинского округа планирует и в дальнейшем сотрудничать с Байкальской федерацией скандинавской ходьбы для привлечения большего количества пожилых людей к активному образу жизни.

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