В Иркутске объявлено о проведении экскурсии об истории развития сберегательного дела

Фото:ИркСиб

Иркутская общественная организация «Клуб молодых ученых «Альянс» объявила о проведении в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску» в пятницу, 10 марта, экскурсии, которая будет посвящена развитию в городе сберегательного дела.

Как сообщили сегодня, 3 марта, организаторы проекта, проведет экскурсию директор музея истории Байкальского банка Татьяна Томилова.

«В 1860 году был открыт Госбанк России, а еще через четыре года вышли Указы об открытии в провинциях отделений банка и при них сберегательных касс, - сообщают организаторы. - Иркутское отделение Госбанка и Иркутской сберегательной кассы № 100 было открыто в 1865 году».

Первые здания арендовались. В 1899 году было построено собственное здание на ул. Амурской. Иркутская сберкасса занимала в нем левое крыло площадью 50 кв. метров. В здании было проведено электричество, калориферное отопление, установлена сигнализация, помещение было телефонизировано. Безопасность обеспечивалась в соответствии со специальными правилами. Деньги хранились в надежных денежных ящиках разных типов и размеров и в денежной кладовой. Серьезная охрана ежедневно осуществлялась под командой офицера вооруженным воинским караулом из 14 человек.

В 1913 году Иркутский сберегательный отдел объединял в городе работу 25 сберкасс, а на территории Байкальского региона работала 191 сберегательная касса с общей суммой вкладов 23,5 млн руб. Средний размер вклада составлял 31,51 рублей. С 1910 года сберегательные кассы стали выдавать ссуды и кредиты на развитие предприятий.

«Политический, экономический и финансовый кризис России начала XX века привел в 1921 году к ликвидации сберкасс. Но уже в конце 1922 года постановлением СНК «Об учреждении государственных трудовых сберегательных касс» они были воссозданы и стали самостоятельными кредитными учреждениями. Иркутская государственная трудовая сберегательная касса № 92 (объединявшая работу 103 сберкасс на территории Иркутской области) была открыта на ул. Фурье. В 1987 году сберкассы были преобразованы в Сберегательный Банк СССР», - сообщают организаторы прогулки.

Встреча состоится в 18.00 у здания центрального офиса Байкальского банка по адресу: улица Нижняя Набережная, 10. При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.