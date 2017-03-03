На ВСЖД открыли продажу единых билетов в города Крыма

Фото:Байкал Инфо

На Восточно-Сибирской железной дороге открыли продажу единого билета до городов Республики Крым, по которому перевозка пассажиров осуществляется железнодорожным, автомобильным и морским транспортом.

Как сообщает сегодня, 3 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по единому билету можно добраться до семи городов Республики – Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосия, Судак, Евпатория и Ялта, перевозки будут осуществляться с 30 апреля по 30 сентября включительно.



«Стоимость единого билета удалось сохранить на уровне прошлого года, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Из Анапы в Керчь – 380 рублей, в Симферополь – 590 рублей, в Севастополь – 690 рублей, в Феодосию – 460 рублей, в Судак – 540 рублей, в Евпаторию – 690 рублей, в Ялту – 700 рублей. Из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710 рублей, в Севастополь – 810 рублей, в Феодосию – 590 рублей, в Евпаторию – 810 рублей, в Ялту – 820 рублей, в Судак – 660 рублей».



Проезд детей в возрасте до 5 лет в сопровождении взрослых по единому билету осуществляется бесплатно с предоставлением отдельного места в автомобильном и морском транспорте.



Для проезда в города Крыма пассажирам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, билет на перевозку в поезде и талон на получение услуги по организации перевозки морским и автомобильным транспортом. Если единый билет оформлен через интернет, то он может быть распечатан на листе формата А4 или предоставлен в электронном виде на мобильном устройстве. Оформление талона прекращается за 24 часа до момента отправления в прямом смешанном сообщении. Возврат денег за неиспользованный талон осуществляется не позднее, чем за 12 часов до момента отправления автобуса. При возврате неиспользованного талона с удерживается сбор за операцию возврата в размере 53 руб. 70 копеек.



Перевозчиком по железной дороге на участке до Анапы и Краснодара и в обратном направлении выступает АО "ФПК". Организатором перевозки пассажиров с использованием автомобильного и водного видов транспорта выступает АНО "Единая транспортная дирекция".

