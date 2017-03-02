ВСЖД призвала водителей к бдительности при пересечении железнодорожных переездов

Фото: ptzgovorit.ru

Руководство Восточно-Сибирской железной дороги обратилось к водителям автотранспорта с просьбой о соблюдении бдительности и правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов в связи с участившимися случаями аварий с участием автотранспорта.

Как сообщает сегодня, 2 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, с начала 2017 года на полигоне железной дороги произошло уже четыре подобных аварии.



«Железная дорога является зоной повышенной опасности, пересечение железнодорожного полотна требует внимательности и бдительности», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.



Как пояснили в ВСЖД, первый случай столкновения грузового поезда с автомобильным транспортом произошел 15 января на участке Окунайский – Улькан в Казачинско-Ленском районе. Водитель КАМАЗа не смог вовремя покинуть рельсы из-за неисправности автомобиля, однако не принял мер к остановке приближающегося поезда, из-за чего и произошло столкновение. Вторая авария произошла 16 февраля на железнодорожном переезде между станциями Бирюсинск и Тайшет. Там водитель грузового автокрана "МАЗ", грубо нарушив правила дорожного движения и сбив ограждающую плиту, выехал на переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Третий случай произошел 18 февраля между станциями Кежемская – Речушка, когда водитель КАМАЗа выехал на переезд с поднятым гидроманипулятором, в результате чего была повреждена контактная сеть. Аналогичный случай произошел 21 февраля на переезде участка Новочунка – Сосновые Родники, из-за чего движение поездов было приостановлено.