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ВСЖД объявила о временном изменении движения электрички Выдрино – Слюдянка-1

02.03.2017
Фото: Rupoezd.ruФото: Rupoezd.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о изменении с 5 марта по 9 апреля 2017 года расписания движения пригородного поезда № 6605, курсирующего от станции Выдрино до станции Слюдянка-1.

Как сообщает сегодня, 2 марта, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, внесение изменений в расписание движения электропоезда связано с технологической необходимостью.

«Отправление электропоезда №6605 со станции Выдрино назначается на 16.51, вместо 17.11, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Прибытие на станцию Слюдянка-1 назначается на 18.31».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», во вкладке «Фактическое движение поездов».

 

 

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