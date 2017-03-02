ИНК приступила к закачке попутного газа в пласт на Даниловском месторождении

Иркутская нефтяная компания начала закачку попутного нефтяного газа в пласт на Даниловском нефтегазоконденсатном месторождении, для чего 3 февраля в комплексное опробование была запущена компрессорная установка К-2.1 на дожимной компрессорной станции в составе компрессора Ariel JGK/4-4 и газопоршневого приводного двигателя Waukesha L7044GSI.

Как сообщает пресс-служба нефтяной компании, по окончании комплексного опробования компрессорная установка будет запущена в работу в штатном режиме.



«Запуск установки позволит утилизировать до 60 % от общего объема добываемого на Даниловоском месторождении попутного газа, – сообщает пресс-служба.- Оставшийся газ используется в процессе подготовки нефти, генерации электрической энергии и выработки тепловой энергии для обеспечения производственных, инфраструктурных и социальных объектов на месторождении».



Закачка газа в пласт позволяет не только снизить объемы выбросов углекислого газа, но и способствует увеличению нефтеотдачи.



Даниловское месторождение было открыто в 1977 году в Катангском районе Иркутской области. Лицензия на его освоение принадлежит ООО «Иркутская нефтяная компания», которая ведет здесь промышленную добычу углеводородного сырья.

Как сообщал «МК Байкал», Иркутская нефтяная компания в 2016 году добыла на своих месторождениях 7,8 млн тонн углеводородного сырья, что на 39% больше чем в аналогичный период 2015 года. Объем отчислений в бюджет Иркутской области в 2016 году составил более 11,1 млрд рублей. Таким образом, доля компании в доходах бюджета региона по итогам прошедшего года превысит 9%.



ИНК включает в себя группу компаний, занимающихся геологическим изучением, разведкой и добычей углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири. За 15 лет своего существования из локального оператора по освоению трех месторождений ИНК превратилась в крупный вертикально интегрированный холдинг, который за счет роста производственного потенциала ежегодно увеличивает добычу нефти, внедряет новые технологии, создает новые рабочие места и обеспечивает существенный рост налоговых отчислений в консолидированный бюджет Иркутской области. ИНК входит в список 20 крупнейших российских нефтяных компаний по запасам углеводородного сырья. Компания имеет развитую инфраструктуру, производственные и вспомогательные сооружения, благоустроенные вахтовые жилые комплексы, сотни километров внутрипромысловых трубопроводов и линий электропередач, разветвленную схему технологических проездов.



Группа компаний ИНК проводит геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на 23 лицензионных участках в Восточной Сибири, включая Иркутскую область и Республику Саха (Якутия). В состав акционеров компании входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), «Голдман Сакс Интернейшнл», а также российские юридические лица. ИНК является частной компанией. Количество сотрудников превышает 5 700 человек. В структуре ГК ИНК имеется своё буровое подразделение и подразделение, выполняющее капитальный ремонт скважин. С момента своего основания группа компаний демонстрирует выдающиеся результаты, такие как увеличение объема добычи нефти более чем в 250 раз. За время своей работы ГК ИНК добыла более 24 миллионов тонн нефти и газового конденсата, при этом объем ежемесячной добычи сегодня превышает 700 тыс. тонн.