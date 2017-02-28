В Иркутск прибыл передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД»

Фото: http://vszd.rzd.ru/

ВСЖД объявила о прибытии в Иркутск передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО "РЖД", который можно будет посетить на станции Иркутск-Пассажирский с 1 по 2 марта.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, после этого выставочный комплекс отправится в Сочи с остановками на ключевых станциях железных дорог, где каждый желающий получит возможность ознакомиться с экспозициями поезда.



«На свою конечную станцию передвижной выставочный комплекс прибудет в апреле 2017 года, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. –Комплекс представляет из себя уникальный поезд, в состав которого входят вагоны с выставочными экспозициями с новейшими решениями по модернизации железных дорог».



«Выставка на колесах» регулярно курсирует по всей сети железных дорог России. Его экспозиции постоянно обновляются. В этом году проект посвящён 80-летию аппарата по безопасности движения поездов.

В каждом вагоне комплекса работает экскурсовод. Время работы выставки: с 10:00 до 19:00, перерыв – с 13:00 до 14:00. Детям до 14 лет, студентам, ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда, пенсионерам и людям с ограниченными возможностями вход свободный, стоимость посещения экскурсий для взрослых составляет 70 рублей.