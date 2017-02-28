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ВСЖД изменила расписание пригородных поездов на участке Большой Луг - Подкаменная

28.02.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо Восточно-Сибирская железная дорога объявила об изменении расписания пригородных поездов на участке Большой Луг — Подкаменная с сегодняшнего дня, 28 февраля, по 30 марта в связи с технологической необходимостью.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, движения пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск изменится на все дни недели, кроме пятницы.

«Отправление электропоезда № 6334 со станции Иркутск-Сортировочный назначается на 18:02 местного времени. На станцию Байкальск поезд будет прибывать в 22:17 по местному времени, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — По пятницам 3, 10, 17 и 24 марта 2017 года поезд будет следовать расписанием нормативного графика: отправление со станции Иркутск-Сортировочный в 17.17, прибытие на станцию Байкальск в 21.32».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» (www.rzd.ru) в разделе «Пассажирам», вкладке «Фактическое движение поездов».

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