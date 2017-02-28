ВСЖД заявила о снижении заболеваемости гриппом работников в результате прививочной кампании

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Восточно-Сибирская железная дорога заявила о низкой заболеваемости гриппом работников магистрали в эпидемический сезон 2016-2017 годов, которая в три раза ниже среднего показателя по Иркутской области, Забайкальскому краю и Республике Бурятии.

Как сообщила сегодня, 28 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, это результат того, что прививки от гриппа и ОРВИ сделали более 20 тыс. железнодорожников.



«Мероприятия по профилактике острых респираторных вирусных инфекций на ВСЖД начались еще в сентябре. Приемные отделения больниц, медицинские пункты вокзалов были укомплектованы необходимым запасом средств химиопрофилактики и лечения гриппа, а также средств дезинфекции», — рассказали в службе корпоративных коммуникаций.



Врачи и специалисты дирекции здравоохранения осуществляют еженедельный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом. Инженерно-врачебные бригады проводят в коллективах «школы здоровья на рабочем месте». В рамках занятий железнодорожников информируют о мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа и других ОРВИ, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью в случае появления признаков заболевания и вреде самолечения, а также преимуществах вакцинопрофилактики гриппа.