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На ВСЖД новый электровоз провел 30 тяжеловесных поездов по БАМу с ноября 2016 года

27.02.2017
Фото: http://blagoveshensk.monavista.ruФото: http://blagoveshensk.monavista.ru На Восточно-Сибирской железной дороге 30 тяжеловесных поездов весом 6 тыс. тонн по Байкало-Амурской магистрали провел новый магистральный электровоз 2ЭС7, запущенный с ноября 2016 года.
Как сообщила сегодня, 27 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, созданный в 2013 году на заводе «Уральские локомотивы» 2ЭС7 является первым в России грузовым электровозом с асинхронным тяговым двигателем, позволяющим локомотиву использовать высокую силу тяги.

«Ранее по БАМу поезда с таким весом водили трехсекционные локомотивы «Ермак» 3ЭС5К, имеющие 12 тяговых осей и общую мощность 9,84 МВт. Локомотив 2ЭС7 мощностью 8,8 МВт и восемью тяговыми осями успешно преодолел аналогичный участок Тайшет – Таксимо с весом 6 тыс. тонн, при этом показал более низкий, в среднем на 25%, расход электроэнергии, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Это стало возможным благодаря усовершенствованной бустерной системе электровоза 2ЭС7 и тяговым характеристикам асинхронных электродвигателей».

Тягово-энергетические испытания электровоз 2ЭС7 проходил в октябре-ноябре 2016 года участке Тайшет – Таксимо, где сочетается целый комплекс факторов, затрудняющих эксплуатацию локомотивов. По результатам поездок был сделан вывод о возможном повышении массы поездов и при этом сокращении эксплуатационных расходов на 12%.

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