ВСЖД заявила об отсутствии задержек поездов из-за ДТП на участке Чуна — Сосновые Родники
21.02.2017
Фото: СПбГУТ
Восточно-Сибирская железная дорога заявила об отсутствии задержек пассажирских поездов из-за повреждения большегрузным автомобилем контактной сети на железнодорожном переезде участка Чуна — Сосновые Родники, которое произошло сегодня, 21 февраля, в 6:26.
Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, происшествие случилось из-за того, что автомобиль выехал на переезд с поднятым кузовом.
«Ведутся ремонтные работы по восстановлению сети», — отметили в службе корпоративных коммуникаций.
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
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