ВСЖД заявила об отсутствии задержек поездов из-за ДТП на участке Чуна — Сосновые Родники Фото: СПбГУТ Восточно-Сибирская железная дорога заявила об отсутствии задержек пассажирских поездов из-за повреждения большегрузным автомобилем контактной сети на железнодорожном переезде участка Чуна — Сосновые Родники, которое произошло сегодня, 21 февраля, в 6:26. Как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, происшествие случилось из-за того, что автомобиль выехал на переезд с поднятым кузовом.



«Ведутся ремонтные работы по восстановлению сети», — отметили в службе корпоративных коммуникаций. На предыдущую страницу