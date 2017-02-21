Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вт, вечер
-8
-10
Ср, ночь
-11
-13
Ср, утро
-10
-12
Ср, день
0
-2
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД предложила правительству Бурятии ужесточить меры за бесконтрольный выпас скота

21.02.2017
Фото: http://vdv30.ruФото: http://vdv30.ru Руководство ВСЖД предложило правительству Республики Бурятия повысить размеры штрафов за бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в опасной близости с железной дорогой.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в 2016 году в границах региона произошло 943 случая нахождения крупнорогатого скота в опасной близости от железнодорожного пути, что на 10% больше, чем в 2015 году.

«Локомотивные бригады в прошлом году были вынуждены применить 91 экстренное торможение для предотвращения наезда на сельскохозяйственных животных, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Железнодорожники предложили использовать в Бурятии положительный опыт взаимодействия Красноярской железной дороги и Верховного совета Республики Хакасия, где штраа за неорганизованный выпас домашнего скота увеличен до 5 тыс. рублей».

Железнодорожники предлагают властям Бурятии установить размер административного штрафа за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест в следующем размере: для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; для юридических лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU