ВСЖД предложила правительству Бурятии ужесточить меры за бесконтрольный выпас скота Фото: http://vdv30.ru Руководство ВСЖД предложило правительству Республики Бурятия повысить размеры штрафов за бесконтрольный выпас сельскохозяйственных животных в опасной близости с железной дорогой. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в 2016 году в границах региона произошло 943 случая нахождения крупнорогатого скота в опасной близости от железнодорожного пути, что на 10% больше, чем в 2015 году.



«Локомотивные бригады в прошлом году были вынуждены применить 91 экстренное торможение для предотвращения наезда на сельскохозяйственных животных, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – Железнодорожники предложили использовать в Бурятии положительный опыт взаимодействия Красноярской железной дороги и Верховного совета Республики Хакасия, где штраа за неорганизованный выпас домашнего скота увеличен до 5 тыс. рублей».



Железнодорожники предлагают властям Бурятии установить размер административного штрафа за выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест в следующем размере: для граждан – от одной тысячи до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от двух тысяч до шести тысяч рублей; для юридических лиц – от четырех тысяч до десяти тысяч рублей. На предыдущую страницу