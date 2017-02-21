ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда из Иркутска в Байкальск Фото: tUday.ru ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск, сегодня, 21 февраля» в связи с производственной необходимостью. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 21 февраля 2017 года поезд отправится со станции Иркутск-Сортировочный в 18.09 вместо 17.17 и прибудет на станцию. Байкальск в 22:24 по местному времени.



«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»» - сообщает пресс-служба. На предыдущую страницу