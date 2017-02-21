Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Вт, вечер
-8
-10
Ср, ночь
-11
-13
Ср, утро
-10
-12
Ср, день
0
-2
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда из Иркутска в Байкальск

21.02.2017
Фото: tUday.ruФото: tUday.ru ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск, сегодня, 21 февраля» в связи с производственной необходимостью.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 21 февраля 2017 года поезд отправится со станции Иркутск-Сортировочный в 18.09 вместо 17.17 и прибудет на станцию. Байкальск в 22:24 по местному времени.

«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»» - сообщает пресс-служба.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU