ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда из Иркутска в Байкальск
21.02.2017
Фото: tUday.ru
ВСЖД объявила о временном изменении расписания пригородного поезда № 6334 сообщением Иркутск-Сортировочный – Байкальск, сегодня, 21 февраля» в связи с производственной необходимостью.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, 21 февраля 2017 года поезд отправится со станции Иркутск-Сортировочный в 18.09 вместо 17.17 и прибудет на станцию. Байкальск в 22:24 по местному времени.
«Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»» - сообщает пресс-служба.
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
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