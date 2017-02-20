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В Иркутске Русское географическое общество провело посвященное 180-летию железных дорог России заседание

20.02.2017
Фото: ТелеграфФото: Телеграф Иркутское региональное отделение Русского географического общества в рамках празднования 180-летия российских железных дорог провело заседание, посвященное научному значению Транссибирской магистрали.
Как сообщает сегодня, 20 февраля, служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги, на заседании с докладами выступили представители ВСЖД.

«В период выполнения изыскательских работ особое внимание уделялось геологическим, топографическим и метеорологическим исследованиям. Горным инженерам особо были даны указания обращать внимание на условия водоносности местности на предмет будущего водоснабжения станций, определять устойчивость пород при устройстве насыпей, исследовать болота и глубину залегания вечной мерзлоты, - рассказал на заседании РГО замдиректора Музея истории ВСЖД, кандидат исторических наук Александр Хобта. - В качестве руководителей изыскательских экспедиций принимали участие инженеры путей сообщения».

Как отметили участники заседания, изыскания, связанные с сооружением Транссиба, дали толчок к комплексному изучению южной части территории Сибири, части земель Китая и Кореи. В результате появилось много научных публикаций и монографий, что позволило создать платформу для дальнейшей научной работы.

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