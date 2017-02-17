ВСЖД намерена потратить 16 млн рублей на укрепление берегов Байкала в 2017 году

Фото: rodrus.net

Восточно-Сибирская железная дорога намерена в 2017 году потратить 16 млн рублей на укрепление берегов озера Байкал, которое будет проводиться на участке Слюдянка – Утулик на площади 13,1 тыс. кубометров.

Как сообщила сегодня, 17 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в прошлом году в берегоукрепительные мероприятия было инвестировано порядка 24 млн рублей, на этом же участке было возведено 250 м специального волногасящего сооружения.



«Строительство защитной полосы, отделяющей железнодорожное полотно от вод озера, позволяет обеспечить не только безопасность перевозок, но и сохранность прибрежных экосистем», — пояснили в службе корпоративных коммуникаций.