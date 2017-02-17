Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Сб, ночь
-15
-17
Сб, утро
-12
-14
Сб, день
-7
-9
Сб, вечер
-11
-13
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД намерена потратить 16 млн рублей на укрепление берегов Байкала в 2017 году

17.02.2017
Фото: rodrus.netФото: rodrus.net Восточно-Сибирская железная дорога намерена в 2017 году потратить 16 млн рублей на укрепление берегов озера Байкал, которое будет проводиться на участке Слюдянка – Утулик на площади 13,1 тыс. кубометров.
Как сообщила сегодня, 17 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в прошлом году в берегоукрепительные мероприятия было инвестировано порядка 24 млн рублей, на этом же участке было возведено 250 м специального волногасящего сооружения.

«Строительство защитной полосы, отделяющей железнодорожное полотно от вод озера, позволяет обеспечить не только безопасность перевозок, но и сохранность прибрежных экосистем», — пояснили в службе корпоративных коммуникаций.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

ВСЖД провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов
Восточно-Сибирская железная дорога с начала сезона для закрепления снежных масс на склонах провела три профилактических обстрела лавиноопасных очагов в Северобайкальском регионе, где в феврале наблюдаются сухие лавины.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU