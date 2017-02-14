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ВСЖД сэкономила 28 тонн бумаги за счет электронного документооборота в 2016 году

13.02.2017
На Восточно-Сибирской железной дороге в 2016 году удалось сэкономить 28 тонн форматной бумаги благодаря внедрению системы электронного документооборота, а также за счет использования ресурсосберегающих технологий.
Как сообщает сегодня, 13 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за счет сокращения расхода бумаги компании удалось сэкономить 2,8 млн рублей. 

«Программа оптимизации затрат на Восточно-Сибирской железной дороге действует с 2014 года, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - За этот период сэкономлено около 6 млн рублей».

Также работники железной дороги принимают активное участие в ежеквартальных акциях по сбору макулатуры. Только в прошлом году они сдали более 60 тонн макулатуры.

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