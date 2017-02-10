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ВСЖД намерена направить 41,1 млн рублей на предотвращение травматизма в 2017 году

10.02.2017
Фото: НСНФото: НСН ВСЖД намерена направить на меры по предотвращению травматизма граждан на объектах своей инфраструктуры в 2017 году 41, 1 млн рублей.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, запланировано строительство пешеходных переходов на станциях Гончарово, Якурим, Куйтун, возведение ограждения железнодорожного пути на станциях Тулун и Заудинский, проведение проектно-изыскательных работ для строительства в 2018 году пешеходных переходов на участках Мальта - Усолье-Сибирское, Тулун-Нюра , на станции Китой, ограждения на участке Улан-Удэ – Заудинский

«Для предотвращения быстрого выхода людей на пути все переходы будут оборудованы звуковой и световой сигнализацией, пандусами, знаками, а также специальными накопителями — длинными "S"-образными переходами, огороженными перилами, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Двигаясь по ним, пешеходы невольно смотрят налево и направо, оценивая дорожную ситуацию, что соответствует правилам безопасного поведения».

Железнодорожники надеются, что с установкой пешеходных переходов и защитных ограждений в наиболее опасных местах количество пострадавших снизится. Но это будет возможно лишь в том случае, если люди будут понимать необходимость соблюдения правил безопасности.

Несмотря на принимаемые меры, уровень травматизма на железной дороге остается высоким. Так, за 2016 год на путях было травмировано 105 человек, из них 74 смертельно. В большинстве случаев травмы произошли при переходе железнодорожных путей в неустановленных местах и из-за нахождения в непосредственной близости от приближающегося поезда.

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