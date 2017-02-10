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На ВСЖД зафиксирован рост погрузки на 2% в январе 2017 года

09.02.2017
Фото: Сибирское информационное агентствоФото: Сибирское информационное агентство На Восточно-Сибирской железной дороге в январе 2017 года было погружено 5,3 млн тонн различных грузов, что на 2% выше показателей аналогичного периода 2016 года.
Как сообщила сегодня, 9 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, зафиксировано увеличение погрузки продукции предприятий лесопромышленного комплекса на 11,6%, бумаги – на 7,8%, цветных металлов – на 6,5%, нефтяных грузов – на 2,9%, железной руды – на 2,9%, химикатов – на 2,3% и каменного угля - на 0,3%.

«В то же время зафиксировано снижение показателей погрузки промышленного сырья на 30,8% и строительных грузов – на 24,7%», - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Грузооборот на ВСЖД в январе 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 12,9% и достиг 21,6 млрд тоннокилометража.

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