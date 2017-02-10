ВСЖД намерена приобрести 13 новых локомотивов в 2017 году
08.02.2017
Восточно-Сибирская железная дорога намерена приобрести по инвестиционной программе ОАО «РЖД» 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые будут распределены по различным станциям дороги.
Как сообщила сегодня, 8 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 — одного из самых распространенных на сети железных дорог России.
«В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад».
В 2016 году на дорогу поступили пять новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск.
«В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад».
В 2016 году на дорогу поступили пять новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск.