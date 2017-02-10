Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Пт, вечер
-12
-14
Сб, ночь
-14
-16
Сб, утро
-15
-17
Сб, день
-5
-7
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД намерена приобрести 13 новых локомотивов в 2017 году

08.02.2017
Фото: http://sdelanounas.ruФото: http://sdelanounas.ru Восточно-Сибирская железная дорога намерена приобрести по инвестиционной программе ОАО «РЖД» 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые будут распределены по различным станциям дороги.
Как сообщила сегодня, 8 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 — одного из самых распространенных на сети железных дорог России.

«В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад».

В 2016 году на дорогу поступили пять новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU