ВСЖД намерена приобрести 13 новых локомотивов в 2017 году Фото: http://sdelanounas.ru Восточно-Сибирская железная дорога намерена приобрести по инвестиционной программе ОАО «РЖД» 13 новых маневровых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые будут распределены по различным станциям дороги. Как сообщила сегодня, 8 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, ТЭМ18ДМ является модернизированной версией маневрового тепловоза ТЭМ2 — одного из самых распространенных на сети железных дорог России.



«В новой версии тепловоза установлен более мощный дизель-генератор, позволяющий при одинаковом объеме работ снизить удельный эффективный расход топлива с 225 до 197 г/кВт∙ч, — рассказали в службе корпоративных коммуникаций. — В локомотивах ТЭМ18ДМ в отличие от предшественников более просторная кабина машиниста, которая оборудована системой микроклимата. Обновлена система регистрации параметров работы и учета расхода дизельного топлива. Это позволяет обеспечить дополнительную экономию энергоресурсов, снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также улучшить условия труда локомотивных бригад».



В 2016 году на дорогу поступили пять новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые были направлены в эксплуатационное локомотивное депо Зима. Кроме того, на магистраль прибыл первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7, который пополнил парк локомотивного депо Северобайкальск. На предыдущую страницу

Актуально На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних. Подробнее... Аналитика Позднее зажигание Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Твиты пользователя @slatynina

