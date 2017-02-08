ВСЖД объявила о работе медпоезда «Академик Федор Углов» в трех районах Приангарья с 8 по 19 февраля

Фото: Dkbirkutsk.ru

Восточно-Сибирская железная дорога объявила о работе с 8 по 19 февраля передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов», врачи которого будут принимать пациентов на станциях в Иркутской области.

Как сообщила сегодня, 7 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в графике работы медицинского поезда запланированы 12 однодневных остановок в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.



«В Тулунском районе 8 февраля прием пациентов будет вестись на ст. Азей, 9 февраля – на ст. Тулун, 10 февраля – на ст. Утай, 11 февраля – на ст. Будагово, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В Нижнеудинском районе прием начнется 12 февраля на ст. Шеберта, 13 февраля – на ст. Худоеланская, 14 февраля – на ст. Уда II, 15 февраля – на ст. Нижнеудинск, 16 февраля – на ст. Камышет, 17 февраля – на ст. Замзор и 18 февраля – на ст. Алзамай. В Тайшетском районе проем пройдет на ст. Бирюсинск 19 февраля».



На станциях врачи медицинского поезда будут работать с 9.00 до 18.00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 13.00. Направление на консультацию к специалистам медпоезда можно получить в территориальных учреждениях здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственных учреждениях здравоохранения.



В рамках работы медпоезда специалисты выполняют такие исследования, как маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография.