Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, утро
-16
-18
Ср, день
-10
-12
Ср, вечер
-15
-17
Чт, ночь
-16
-18
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД объявила о работе медпоезда «Академик Федор Углов» в трех районах Приангарья с 8 по 19 февраля

07.02.2017
Фото: Dkbirkutsk.ruФото: Dkbirkutsk.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о работе с 8 по 19 февраля передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов», врачи которого будут принимать пациентов на станциях в Иркутской области.
Как сообщила сегодня, 7 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в графике работы медицинского поезда запланированы 12 однодневных остановок в Тулунском, Нижнеудинском и Тайшетском районах.

«В Тулунском районе 8 февраля прием пациентов будет вестись на ст. Азей, 9 февраля – на ст. Тулун, 10 февраля – на ст. Утай, 11 февраля – на ст. Будагово, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. – В Нижнеудинском районе прием начнется 12 февраля на ст. Шеберта, 13 февраля – на ст. Худоеланская, 14 февраля – на ст. Уда II, 15 февраля – на ст. Нижнеудинск, 16 февраля – на ст. Камышет, 17 февраля – на ст. Замзор и 18 февраля – на ст. Алзамай. В Тайшетском районе проем пройдет на ст. Бирюсинск 19 февраля».

На станциях врачи медицинского поезда будут работать с 9.00 до 18.00. Консультации участников и ветеранов Великой Отечественной войны запланированы ежедневно с 11.00 до 13.00. Направление на консультацию к специалистам медпоезда можно получить в территориальных учреждениях здравоохранения, а для работников ОАО «РЖД» и пенсионеров железнодорожной отрасли – в негосударственных учреждениях здравоохранения.

В рамках работы медпоезда специалисты выполняют такие исследования, как маммография, рентгенография, флюорография, фиброгастродуоденоскопия, цистоскопия, исследования крови и мочи, ультразвуковая диагностика, исследование остроты зрения и слуха, кольпоскопия, ЭКГ, ЭЭГ, спирография.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
67
8
9101112
13141516171819
20212223242526
2728         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU