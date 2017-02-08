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В единые клиентские центры ВСЖД поступило более 1,5 тыс. обращений в январе 2017 года

07.02.2017
Фото: Байкал ИнфоФото: Байкал Инфо В единые клиентские центры Восточно-Сибирской железной дороги в январе 2017 года поступило более 1,5 тыс. обращений от получателей и отправителей грузов.
Как сообщает сегодня, 7 февраля, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в расположенный в Иркутске центр принял от пользователей услугами транспорта 871 обращение, еще 665 обращений принял открытый в сентябре 2016 года центр в Улан-Удэ.

«Как и в 2016 году, в Иркутской области и Республике Бурятия наиболее востребованной остается услуга по предоставлению вагонов агентского парка – зафиксировано более 6 тыс. подобных обращений, — отметили в службе корпоративных коммуникаций. — Высокой популярностью пользуются услуги по оформлению заявок на перевозку грузов – более 1,5 тыс. обращений, выдача справок и проведение финансовых расчетов – порядка 3 тыс. обращений, переадресовка груза – более 2 тыс. обращений, оформление договорных отношений об электронном обмене документами – более 1,5 тыс».

Кроме того, популярностью у грузоотправителей пользуется новая услуга по разработке и утверждению эскизов и схем погрузки и крепления грузов. По данному вопросу в прошлом году было обработано 900 обращений.

Всего в 2016 году в единые клиентские центры ВСЖД поступило порядка 22 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов.

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