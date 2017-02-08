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ВСЖД объявила о закрытии переезда в Култуке для автотранспорта 9 февраля

06.02.2017
Фото: http://irkutsk.bezformata.ruФото: http://irkutsk.bezformata.ru ВСЖД объявила о закрытии для движения автотранспорта переезда в Култуке в Слюдянском районе 9 февраля 2017 года с 15.00 до 18.00 часов связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, для автомобилей высотой до 3,4 м имеется альтернативный путь проезда, расположенный на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом.

«Переезд расположенный на 5302 км на пересечении с автомобильной дорогой А-333 направления Култук-Монды, будет закрыт», - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства».

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