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Работники ВСЖД убрали 1,4 млн кубометров снега с железнодорожных путей с начала зимы

03.02.2017
Фото: http://vszd.rzd.ruФото: http://vszd.rzd.ru Работники ВСЖД с начала зимнего периода 2016-2017 года убрали почти 1,4 млн кубометров снега на 20,7 тыс. км железнодорожных путей, особое внимание уделяя 22 лавиноопасным участкам, находящимся в границах Северобайкальского региона.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, по горным склонам с избыточным накоплением снега, угрожающим безопасному пропуску поездов, на участках Кунерма – Дельбичинда и Дельбичинда – Дабан в декабре и начале января было произведено 20 выстрелов из артиллерийских орудий и принудительно спущено 3 тыс кубометров снега.

«В случае ухудшения погодных условий, при усилении ветра и сильном снегопаде, для очистки путей и стрелочных переводов задействуются дополнительные силы и средства, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - На расчистку пешеходных мостов, тоннелей, территорий вокзалов выходят и работники дистанций пути, локомотивных депо, станций и других железнодорожных предприятий».

Для борьбы с зимними осадками и обеспечения устойчивой эксплуатационной работы на магистрали задействовано 69 единиц специальной снегоочистительной техники.

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