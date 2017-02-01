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В Иркутске объявлено о проведении медиафорума «Иркутский меридиан»

30.01.2017
Фото: http://amdn.news/Фото: http://amdn.news/ Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, администрация Иркутска и Региональная общественная организация Иркутское отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» объявили о проведении в Иркутске в апреле 2017 года медиафорума «Иркутский меридиан».
Как сообщает пресс-служба мэрии города, на форуме состоится Всероссийская научно-практическая конференция «Региональная медиасреда 2017: тенденции и особенности», пройдут семинары и мастер-классы ведущих экспертов в области средств массовой информации Российской Федерации и два конкурса: «Золотая запятая» и конкурс журналистского мастерства им. Ярослава Гашека.

«Принять участие в конкурсах могут журналисты и редакции региональных, городских и районных средств массовой информации Иркутской област, - сообщает пресс-служба. - В жюри и экспертный совет вошли представители Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, думы города Иркутска, руководители СМИ, почетные граждане, руководители факультетов журналистики, общественные деятели Иркутска, ветераны журналистики».

Предполагается, что в рамках «Золотой запятой» будут оцениваться редакционные проекты, посвящённые Иркутску. А премия им. Ярослава Гашека будет вручаться за индивидуальные достижения в журналистике. Выделена особая номинация – «За заслуги в журналистике».

По поручению мэра Иркутска Дмитрия Бердникова размер премии победителям конкурса «Золотая запятая» увеличен до 75 тыс. рублей. По решению оргкомитета, для победителей конкурса журналистского мастерства им. Ярослава Гашека установлена такая же премия. 

Прием работ начнется с 13 февраля.

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