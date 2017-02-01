На ВСЖД стартовал агитационный поезд для абитуриентов Иркутской области На ВСЖД стартовал ежегодный агитационный поезд для абитуриентов Иркутской области, в составе которого представители ИРГУПСа и работники кадровой службы ВСЖД. Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, агитационный поезд сделает остановку на 11 станциях, первой из которых станет Усолье-Сибирское.



«Затем работники вуза и магистрали посетят Черемхово, Зиму, Саянск, Куйтун, Нижнеудинск, Тайшет, Вихоревку, Братск, Усть-Кут и Киренгу, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Во время остановок на этих станциях участники проекта посетят образовательные учреждения и дадут консультации старшеклассникам и их родителям по вопросам поступления в вузы и техникумы, работы на стальной магистрали».



С помощью презентаций выпускники смогут познакомиться с деятельностью подразделений ВСЖД и дирекций ОАО «РЖД».



Основой профориентационной программы являются деловые игры для учащихся 9-х, 10-х и 11-х классов. В этом году организаторами был выбран новый формат их проведения: знакомство с направлениями подготовки университета пройдёт в виде квеста. На предыдущую страницу