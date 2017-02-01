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ВСЖД запустила в эксплуатацию первый магистральный грузовой электровоз 2ЭС7

30.01.2017
Фото:oko-planet.suФото:oko-planet.su ВСЖД запустила в эксплуатацию первый магистральный грузовой электровоз переменного тока с асинхронным тяговым двигателем 2ЭС7, который ранее проходил эксплуатационные испытания после тестирования на Горьковской и Южно-Уральской магистралях.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, для электровоза была определена весовая норма в 6 тысяч тон, но по результатам работы на участке со сложным профилем пути, обилием кривых и большими уклонами Тайшет – Таксимо был сделан вывод, что масса проводимых поездов может быть повышена и эксплуатационные расходы сокращены.

«На БАМе магистральный электровоз успешно прошёл испытания перепадами температур, которые характерны для движения по Северомуйскому тоннелю протяжённостью более 15 км, - сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за счёт технологических особенностей содержания тоннеля температура в нём круглогодично не опускается ниже +15 градусов. Зимой из-за разницы температур воздуха cнаружи и внутри тоннеля нагрузка на все системы, узлы и материалы локомотива многократно увеличивается».

Устойчивая работа нового локомотива в сложных условиях демонстрирует перспективность данного подвижного состава. Простота в управлении, надёжность конструкции, увеличенная сила тяги локомотива позволяют легко преодолевать самые трудные участки. Автоматический режим ведения избавляет человека от лишних манипуляций, продуманная эргономика обеспечивает комфорт на протяжении всей поездки, а минимум операций при смене кабины управления экономит время.

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