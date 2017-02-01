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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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Более 4 тыс. пассажиров перевезено новым дневным поездом Иркутск — Улан-Удэ за месяц

27.01.2017
Фото: bgtrk.ruФото: bgtrk.ru На Восточно-Сибирской железной дороге подведены итоги работы нового дневного поезда № 250/249 сообщением Иркутск — Улан-Удэ, который был запущен в первый рейс 20 декабря 2016 года.
Как сообщила сегодня, 27 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, за месяц курсирования поезда было перевезено более 4,2 тыс. человек.

«Максимально востребованными оказались рейсы в предпраздничные и праздничные новогодние дни. Из Иркутска в Улан-Удэ 30 декабря было перевезено около 500 человек, для этого к шести вагонам дополнительно были присоединены еще два, — рассказал в службе корпоративных коммуникаций. — Основной поток пассажиров из столицы Бурятии в Приангарье направился 7 и 9 января – было перевезено по 340 человек».

По итогам проведенного в первый месяц анкетирования пассажиров поезда принято решение о введении дополнительных остановок на станциях Гончарово, Байкальск, Выдрино и Танхой. Также запланировано добавление в состав курсирующего поезда одного плацкартного вагона.

Результаты первого месяца работы поезда подтвердили, что пассажиров привлекают такие преимущества «дневного экспресса», как выгодная стоимость проезда – от 586 рублей, удобное расписание, короткое время проведения в пути – менее 8 часов и безопасность перевозки, особенно в зимнее время.

«Дневной экспресс» курсирует три раза в неделю: поезд № 250 «Иркутск – Улан-Удэ» – вторник, пятница, воскресенье, поезд № 249 «Улан-Удэ – Иркутск» – среда, суббота, понедельник. Увеличение периодичности и дальнейшее курсирование дневного поезда будет зависеть от пассажиропотока или от количества перевезенных пассажиров в данном поезде.

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