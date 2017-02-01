ВСЖД объявила о закрытии переезда на станции Китой-Комбинатская 30 января Фото: drive2.ru Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии железнодорожного переезда на станции Китой-Комбинатская 30 января 2017 года с 13.00 до 15.00. Как сообщила сегодня, 27 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, переезд будет закрыт в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.



«Объезд автотранспорта будет осуществляться через железнодорожный переезд ОАО «В-Сибпромтранс», расположенный в районе ОАО «Иркутский трубный завод», — отметили в пресс-службе. — Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства». На предыдущую страницу