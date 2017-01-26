Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Чт, вечер
-8
-10
Пт, ночь
-8
-10
Пт, утро
-11
-13
Пт, день
-10
-12
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

ВСЖД объявила о закрытии железнодорожного переезда в Култуке 30 января

26.01.2017
Фото: http://www.ogirk.ru/Фото: http://www.ogirk.ru/ Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии с 10.00 до 13.0030 января 2017 года железнодорожного переезда в поселке Култук Слюдянского района, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Как сообщает сегодня, 26 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, автомобили высотой до 3,4 м смогут воспользоваться альтернативным путем проезда, расположенным на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом. 

«Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU