ВСЖД объявила о закрытии железнодорожного переезда в Култуке 30 января

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Восточно-Сибирская железная дорога объявила о закрытии с 10.00 до 13.0030 января 2017 года железнодорожного переезда в поселке Култук Слюдянского района, в связи с проведением работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщает сегодня, 26 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, автомобили высотой до 3,4 м смогут воспользоваться альтернативным путем проезда, расположенным на расстоянии 150 м от переезда под железнодорожным мостом.



«Восточно-Сибирская железная дорога приносит извинения за предоставленные неудобства», - отметили в службе корпоративных коммуникаций.