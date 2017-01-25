Событие дня

ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
Подробнее...
Братский лесохимик
Погода
г. Иркутск
Подробно
Ср, вечер
-12
-14
Чт, ночь
-12
-14
Чт, утро
-14
-16
Чт, день
-7
-9
Предоставлено Gismeteo.Ru

Опрос

Нужно ли запретить перелеты российский туристов в Турцию и Кипр?

На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

25.01.2017
Фото: http://bgtrk.ru/Фото: http://bgtrk.ru/ На Восточно-Сибирской железной дороге в 2016 году через интернет оформили свыше 593 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 41,2% выше, чем в 2015 году.

Как сообщает сегодня, 25 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, каждый четвертый проездной билет, проданный в 2016 году на ВСЖД, был электронным.

«Большинство пассажиров, приобретающих билет в интернете, по-прежнему предпочитают оформлять покупку через сайт ОАО «РЖД», при помощи интернет-ресурса компании было продано  68,4% электронных проездных документов, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Также билет можно оформить через транзакционные терминалы самообслуживания».

Кроме того, с начала учебного года стало доступным приобретение на веб-порталах льготных электронных билетов для школьников. С 6 сентября до конца 2016 года было оформлено почти 4 тыс. электронных проездных документов, 98 % из них – также через сайт ОАО «РЖД».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» во вкладке «Пассажирам». Режим работы билетных касс можно уточнить в разделе "Кассы и терминалы".

Оставь свой комментарий

  
 
 
 
 
 
Защитный код
сгенерировать другой код
  
 
На предыдущую страницу

Актуально

На ВСЖД выявлено более 200 нарушителей правил безопасности в рамках акции «Берегите детей!»
На Восточно-Сибирской железной дороге во время проведения профилактической акции «Берегите детей» с 5 декабря 2016 года по 9 января 2017 года выявлено 222 нарушителя правил поведения на железной дороге, из них 25 несовершеннолетних.
Подробнее...
Парламентский вестник
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         
Архив
МК Байкал

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Каталог сайтов Братска cat.zie.ru Каталог сайтов OpenLinks.RU