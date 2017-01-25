На ВСЖД зафиксировали рост популярности электронных билетов на 40% в 2016 году

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На Восточно-Сибирской железной дороге в 2016 году через интернет оформили свыше 593 тыс. билетов на поезда дальнего следования, что на 41,2% выше, чем в 2015 году.

Как сообщает сегодня, 25 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, каждый четвертый проездной билет, проданный в 2016 году на ВСЖД, был электронным.

«Большинство пассажиров, приобретающих билет в интернете, по-прежнему предпочитают оформлять покупку через сайт ОАО «РЖД», при помощи интернет-ресурса компании было продано 68,4% электронных проездных документов, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - Также билет можно оформить через транзакционные терминалы самообслуживания».

Кроме того, с начала учебного года стало доступным приобретение на веб-порталах льготных электронных билетов для школьников. С 6 сентября до конца 2016 года было оформлено почти 4 тыс. электронных проездных документов, 98 % из них – также через сайт ОАО «РЖД».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» во вкладке «Пассажирам». Режим работы билетных касс можно уточнить в разделе "Кассы и терминалы".