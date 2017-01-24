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Минтруда Приангарья определил 119 приоритетных профессий на 2017 год

24.01.2017
Фото: http://irkobl.ru/Фото: http://irkobl.ru/ Министерство труда и занятости Иркутской области утвердило перечень из 119 наиболее востребованных на рынке рабочих специальностей, бесплатное обучение которым можно пройти на краткосрочных курсах в центрах занятости населения.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на рынке спросом пользуются строители, аграрии, продавцы, ремонтники, коммунальщики, социальные работники.
«На курсах можно обучиться специальности плотника, арматурщика, тракториста, бетонщика, сварщика, - сообщает пресс-служба. - Для женщин предусмотрены специальности повара, секретаря, парикмахера, мастера педикюра и многие другие».

Обучение проводится по программе «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 годы. В 2016 году органами занятости населения региона на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование было направлено более 4 тыс. безработных граждан, около 3 тыс. из них обучено по рабочим профессиям.

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