ВСЖД объявила о временно изменении расписания электрички Нижнеудинск – Тулун Фото: Байкал Инфо Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении расписания движения пригородного поезда № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун в период с 26 января по 20 апреля 2017 года. Как сообщает сегодня, 24 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания связано с проведением ремонтно-путевых работ.

«Со станции Нижнеудинск пригородный поезд будет отправляться в 8.30 (вместо 7.20), прибывать на станцию Тулун – в 10.53 (вместо 09.43).

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов». На предыдущую страницу

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