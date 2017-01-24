ВСЖД объявила о временно изменении расписания электрички Нижнеудинск – Тулун
24.01.2017
Восточно-Сибирская железная дорога объявила о временном изменении расписания движения пригородного поезда № 6406 сообщением Нижнеудинск – Тулун в период с 26 января по 20 апреля 2017 года.
«Со станции Нижнеудинск пригородный поезд будет отправляться в 8.30 (вместо 7.20), прибывать на станцию Тулун – в 10.53 (вместо 09.43).
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов».
Как сообщает сегодня, 24 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, изменение расписания связано с проведением ремонтно-путевых работ.
«Со станции Нижнеудинск пригородный поезд будет отправляться в 8.30 (вместо 7.20), прибывать на станцию Тулун – в 10.53 (вместо 09.43).
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов».