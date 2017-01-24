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ВСЖД намерена направить 5,5 млн рублей на ремонт пяти железнодорожных переездов

24.01.2017
Фото: ptzgovorit.ruФото: ptzgovorit.ru Восточно-Сибирская железная дорога намерена в 2017 году направить 5,5 млн рублей на проведение капитального ремонта пяти железнодорожных переездов, расположенных на участках Азей – Шуба, Будагово – Утай, Блокпост – Медведчиково и Янталь – Лена.
Как сообщает сегодня, 24 января, служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, на двух переездах будет произведена полная замена автоматического устройства заграждения, кроме этого, на всех объектах предусмотрено асфальтирование дорожного покрытия, смена направляющих столбиков и дорожных знаков. 

«Работы будут проводиться в период с мая по октябрь, - сообщает служба корпоративных коммуникаций компании. - О временном закрытии железнодорожных переездов на период проведения капитального ремонта водители автотранспорта будут информироваться дополнительно». 

На начало 2017 года на балансе ВСЖД находится 223 железнодорожных переезда: из них на территории Иркутской области - 137, Республики Бурятия – 76 и в Забайкальском крае – 10.

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