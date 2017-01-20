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Популярность Байкальской ППК в Бурятии выросла в 1,6 раза в 2016 году

20.01.2017
Фото: В-Деталях.РФФото: В-Деталях.РФ Популярность «Байкальской пригородной пассажирской компании» в республике Бурятии выросла в 1,6 раза в 2016 году, где в прошлом году услугами компании воспользовалось 269 тысяч человек.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, всего в минувшем году пригородными поездами Байкальской ППК перевезено более 11,3 млн человек, в том числе в Иркутской области – более 11,1 млн человек.

«В 2016 году в Иркутской области и Республики Бурятия курсировало 130 пригородных поездов. С января 2017 года дополнительно было организовано движение еще четырех поездов на участке Тайшет-Саранчет, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В настоящее время задействовано для перевозки пассажиров 134 поезда, в том числе по Иркутской области 116 поездов и 18 – по Республике Бурятии».

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

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