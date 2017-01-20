Пассажирские перевозки в поездах дальнего следования на ВСЖД увеличились на 5 % в 2016 году

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За 12 месяцев 2016 года Восточно-Сибирская железная дорога поездами дальнего следования перевезла 2,9 млн человек, что на 5 % превысило показатель 2015 года.

Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, в плацкартных и общих вагонах было перевезено свыше 2,1 млн пассажиров, количество пассажиров купе превысило 780 тыс.



«Благодаря 50-процентным скидкам для детей от 10 до 17 лет, в первом полугодии 2016 года, увеличились объёмы в сегменте семейных поездок, - сообщает служба корпоративных коммуникаций. - В мае 2016 года, ранее, чем на других дорогах, на ВСЖД были запущены поезда на южное направление, популярность которого минувшим летом выросла почти в два раза».



В связи с организацией реабилитации людей с ограниченными возможностями в медицинских учреждениях Новокузнецка были обеспечены перевозки маломобильных пассажиров в этом направлении. Специально для этой категории граждан все штабные вагоны поездов оборудованы подъёмниками, по необходимости инвалидам-колясочникам предоставляются купе. Кроме того, работники железнодорожных вокзалов обеспечивают встречу пассажиров с ограниченными физическими возможностями и их сопровождение по территории вокзала, а также помощь в транспортировке багажа.