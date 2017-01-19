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ВСЖД объявила об усилении экологического просвещения в 2017 году

19.01.2017
ВСЖД в рамках Года экологии в России, объявила об усилении экологического просвещения среди работников магистрали и пассажиров железнодорожного транспорта.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, кроме трансляции аудиороликов на объектах инфраструктуры, распространения буклетов и просветительских плакатов о природоохранной деятельности ОАО «РЖД», на ВСЖД будут действовать экологические дружины.

«Также пройдут конкурсы на лучшее структурное подразделение магистрали по выполнению требований природоохранного законодательства, лучшего общественного инспектора по охране окружающей среды, лучший инновационный проект, - сообщает служба корпоративных коммуникаций.

Основные же направления природоохранной деятельности ВСЖД в этом году останутся неизменными. В их числе постоянная работа по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления, снижение негативного воздействия на атмосферный воздух, водные объекты, почву, внедрение ресурсосберегающих технологий, сохранение особоохраняемых природных территорий.

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