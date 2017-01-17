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ВСЖД объявила о продаже билетов на новый «Дневной экспресс» следованием Иркутск-Улан-Удэ, первый рейс которого из Иркутска отправится 20 декабря и 21 декабря - из Улан-Удэ.
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ВСЖД намерена увеличить на 7,8% инвестиции в инфраструктуру в 2017 году

17.01.2017
ВСЖД намерена увеличить на 7,8% по сравнению с прошлым годом инвестиции в инфраструктуру в 2017 году, запланировав на эти цели 42,8 млрд рублей, которые в первую очередь будут направлены на строительство 27-квартирного жилого дома на станции Коршуниха.
Как сообщает служба корпоративных коммуникаций ВСЖД, также планируется провести техническое перевооружение тяговых подстанций, автотрансформаторных пунктов, реконструкция ряда объектов.

«В частности, на станции Тайшет и станции Зима будут реконструированы административно-бытовые комплексы, отремонтировано восемь мостов и построено три разъезда, - сообщает пресс-служба. - К концу года намечено окончание проходки второго Байкальского тоннеля».

В 2016 году объем инвестиционной программы ВСЖД составлял 39,5 млрд рублей. Тогда были введены в эксплуатацию перегоны Предленский – Чудничный, Чудничный – Звездная, Таксимо – Лодья с обустройством разъезда Лодья. Заканчивается укладка вторых путей на перегоне Сакукан – Салликит. На станции Коршуниха-Ангарская введен в эксплуатацию пункт технического обслуживания локомотивов. В Усть-Илимске открыто новое эксплуатационное локомотивное депо.

Выполнение инвестиционной программы в полном объеме позволит значительно увеличить пропускную способность Восточно-Сибирской магистрали и вес проходящих по ней поездов.

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